Cum marsaluiesc socialistii de Ziua Victoriei: cu masini de epoca, cantece sovietice si cu fotografiile buneilor in mana - GALERIE FOTO

Socialistii au marsaluit cu fotografiile buneilor in mana, cantece sovietice si cu masini de epoca.

In fruntea coloanei socialistilor a pasit presedintele PSRM, Zinaida Greceanii, alaturi de deputatul Vladimir Turcan.

Pe data de 28 aprilie, 9 mai a devenit oficial Ziua Europei in Moldova. Un proiect de lege in acest sens a fost aprobat in doua lecturi de parlament. Asa ca moldovenii marcheaza astazi nu doar Ziua Victoriei, ci si Ziua Europei. Proiectul i-a infuriat pe comunisti si socialisti, care au plecat in semn de protest, in timp ce autorii sustin ca acest proiect ne va apropia de Uniunea Europeana.