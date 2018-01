Cum milioanele de la Aeroport au zburat la administratia presedintiei Rusia - Mold-street.com

In cei aproape sase ani de cand in Republica Moldova se realizeaza parteneriate publice-private (PPP) au fost semnate in total 76 de contracte (noua la nivel central si 67 la nivel local), de la medicina la utilitati, evacuarea deseurilor la aeroport, fiind asumate investitii de circa 9,6 miliarde lei, scrie mold-street.com