Cum pot beneficia de pensia italiana moldovenii care au lucrat acolo. O organizatie italiana din capitala ofera consultatie gratuita

Ajutorul va fi acordat pentru moldovenii care au lucrat peste hotare, in special in Italia, iar odata reintorsi in tara si necunoscand legislatia ce prevede securitatea sociala, adesea se afla in situatia dificila de a prezenta corect cererea de pensionare.

Intr-un comunicat al institutiei se arata ca din februarie 2017, in cadrul Camerei de Comert italiene din capitala isi desfasoara activitatea Institutul de Patronat 50&PIÙENASCO. Acesta ofera gratuit asistenta si consultatie in domeniul asigurarilor sociale.

"Proiectul Camerei de Comert Italiene de a colabora cu Patronatul 50&PiùEnasco, vine de la idee ca foarte multi cetateni moldoveni care au lucrat peste hotare, si in special in Italia, odata reintorsi in tara si necunoscând legislatia ce prevede securitatea sociala, adesea se afla in situatia dificila de a prezenta corect cererea de pensionare.", spune institutia.

50&Più Enasco face parte dintr-o Sistema Asociativa si de Servicii 50&Piu (creata si dezvoltata in Confcommercio - Imprese per l'Italia), care raspunde de aproape 40 de ani, la solicitari de consultanta si asistenta sociala, prin activitatea a 7,240 profesionisti si 886 de centre de operare in Italia si in strainatate.

De acum si in Chisinau.

Potrivit datelor Ministerului de Afaceri Externe si Integrarii Europene, sunt aproximativ 142.266 de moldoveni rezidenti in Italia si, unii din acestia ar putea decide finalizarea procesului de lucru, si intoarcerea definitiv in Moldova.

Pentru fiecare din ei Patronatul va fi la dispozitie atat pe teritoriul italian, cat si in Moldova.

Reamintim ca intre Moldova si Italia nu exista nici un acord bilateral de protectie sociala, astfel in cazul de repatriere definitiva, angajatul strain cu un contract de lucru, diferit de cel sezonier, isi pastreaza toate drepturile la pensie si asigurari sociale acumulate in Italia si poate beneficia de aceste drepturi, chiar daca nu exista acorduri de reciprocitate cu tara de origine.

Unele informatii utile:

Cerintele de cotizare

-Pentru cei ce au contribut la sistemul de asigurari italian pana la 01/01/1996 ( se incadreaza in metoda de calcul mixta- retributiva), este necesar 20 ani de contributii, cu exceptia unor cazuri cand este destul si 15 ani.

-Pentru cei ce au contribuit la sistemul de asigurari italian de la 01/01/1996 ( se incadreaza in metoda de calcul contributiva), nu exista o contributie minima (este suficient chiar si o saptamana).

Varsta de pensionare

Varsta de pensionare este aceeasi atat pentru barbati, cat si pentru femei, 66 ani si 7 luni in 2016-2018, urmand ca din anul 2019, cerinta de varsta va fi supusa unor cresteri suplimentare, fiind adaptata la speranta de viata.

Alte cerinte

Pensia poate fi solicitata numai dupa incetarea contractului de munca in Italia si nu inainte de revenirea definitiva in tara lor de origine. Cu acest tip de pensie "pensione di vecchiaia per rimpatriati" (pensie pentru limita de varsta pentru cetatenii extra-comunitari repatriati)



Pentru a beneficia de o consultatie personala, va puteti adresa in mod gratuit la Institutul de Patronat 50&PiuEnasco, care se afla la sediul Camerei de Comert Italiene din Chisinau ( bd. Stefan Cel Mare 171/1).