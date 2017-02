Cum poti obtine medicamente mai ieftine de la farmacie. Medicii de familie sunt cei care trebuie sa anunte pacientii - VIDEO

Putini sunt cei care stiu ca ar putea cumpara medicamente mai ieftine. Medicii de familie sunt cei care trebuie sa anunte pacientii despre faptul ca pot beneficia de medicamente la un pret mai mic.

Ruxanda GLAVAN, MINISTRUL SANATATII: “Rugam pacientii sa intrebe daca medicamentele de care au nevoie, exista in lista medicamentelor compensate. Daca exista, medicul trebuie sa le prescrie. “

Mai nou, medicamentele compensate pot fi prescrise si de specialisti, cum ar fi endocrinolog, neorolog sau psihiatru. Asa ca, dupa o consultatie, pacientii nu vor fi nevoiti sa se intoarca la medicul de familie pentru reteta.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “Este important sa stiti ca medicul de familie trebuie sa va prescrie nu denumirea medicamentului, ci substanta activa a acestuia, care va trata boala. La randul lui, farmacistul este obligat sa va propuna mai multe preparate, de diferite preturi, dar care contin substanata activa prescrisa la policlinica. In asa fel, veti putea alege medicamentul, in functie de cati bani aveti in buzunar.“

Medicamentele compensate pot fi cumparate doar in farmaciile care au contract cu Compania Nationala de Asigurari in Medicina. Medicii care nu vor prescrie preparate compensate vor fi sanctionati. Activitatea doctorilor este monitorizata de Compania Nationala de Asigurari in Medicina, care preia retetele din farmacii.

In acest fel, ministerul sanatatii duce evidenta despre numarul pacientilor care au beneficiat de preparate mai ieftine. In acelasi timp, autoritatie isi propun sa schimbe cate ceva in activitatea medicilor de familie. Astfel, pacientii vor putea primi o consultatie fara a merge la specialisti.

Unii pacienti insa spun ca de cele mai multe ori se adreseaza direct la specialistii de care au nevoie.

“Nu am incredere in medicul de familie.“

Totodata, cei de la minister au lansat spot-uri video, prin care indeamna pacientii sa se adreseze la servicul de urgenta doar in cazurile critice.

Printre prioritatile ministerului se numara si regionalizarea spitalelor, ceea ce ar insemna ca anumite institutii vor fi inchise, iar in locul lor vor aparea altele noi, cu echipament modern si specialisti calificati. Totusi, cand se va intampla acest lucru si de unde se vor gasi bani, deocamdata nu se stie.