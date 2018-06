Cum raspunde Igor Dodon la intrebarea: "Manifestantii spun ca in spatele deciziei Curtii de Apel ar sta Vlad Plahotniuc, cum credeti, este justitia controlata de liderul PD?"

Igor DODON, PRESEDINTE: "Eu consider ca cei care sunt la guvernare in aceasta etapa sunt cei mai mari beneficiari la tot ceea ce se intampla. Ma refer la cazul asta concret, socialistii din toata chestia asta nu au nimic de castigat, cei de dreapta de asemenea sunt perdanti, noi cetatenii simpli.

Eu am fost la vot. Am fost pe 20 mai si pe 3 iunie. La fel ca 250 mii de chisinauieni, cu ce suntem noi vinovati? Noi am mers la vot, fiind siguri ca noi votam urmatorul primar general, am muncit prin Chisinau, pentru ce ne penalizati pe noi?

Cineva a incalcat legislatia, Andrei Nastase a incalcat legislatia, in ceea ce tine de utilizarea politicenilor externi. Daca Ion Ceban iesea cu Putin sau cu primarul de Moscova sau de Bacu, era penalizat in aceiasi zi.

Legislatia presune foarte clar, daca nu gresesc articolul 52 sau 53, care a fost introdus impotriva partidului socialistilor in aprilie 2015. Presupune, ca nu se admite si se penalizeaza cu scoaterea din campania electorala.

Utilizarea factorului extern. Noi factorul extern nu l-am utilizat. Dupa ce aceasta lege nu a fost implementata la propunerea partidului liberal democrat, care l-a sustinut pe Andrei Nastase in aprilie 2015.

Daca sunt careva incalcari legate de domnul Clima, nu au decat sa depuna o cerere la Presedentie si putem sa incepem procedurea de retragere."