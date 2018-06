Ion Ceban afirma ca justitia este controlata, dar evita din rasputeri sa spuna cine trage sforile. Cum raspunde la intrebarea: "De cine este dependenta justitia?" - VIDEO

Ion CEBAN: "Eu v-am spus ca justitia in Republica Moldova nu este independenta. Mai vreti sa repet asta de 4 ori? Justitia in Republica Moldova nu este independenta, justitia in Republica Moldova nu este independenta, justitia in Republica Moldova nu este independenta, de partidul de la guvernare, Partidul Democrat si nemijlocit presedinte...al acestuia...Vladimir Plahotniuc, asta vreti sa spun? Va spun."

In cadrul conferintei de presa, socialistul Ion Ceban a mai spus ca PSRM nu a cerut invalidarea alegerilor, ci doar sa fie recunoscute incalcarile pe care le-ar fi facut contracandidatul sau, Andrei Nastase. Ceban sustine ca va contesta decizia Judecatoriei Centru la Curtea de Apel dupa ce va primi motivarea deciziei.

In cazul in care Curtea de Apel va mentine hotararea primei instante, conform legii, actualul primar interimar, Ruslan Codreanu va ramane in functie. Conform Codului electoral, pana la alegerile locale generale din 2019 nu pot fi organizate alegeri noi, pentru ca a ramas mai putin de un an.