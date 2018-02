Cum raspunde Ministrul Economiei, Chiril Gaburici la intrebarea: "Este adevarat ca nu ati fost la doua examene de Bacalaureat?" - VIDEO

Reporter: "Este adevarat ca nu ati fost la doua examene de Bacalaureat?"

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI:"Nu dau comentarii"

"Nu s-a prezentat la ultimele 2 examene de bacalaureat, ceea ce inseamna ca el nu are o diploma." Iata ce spune Maia Sandu, despre diploma lui Chiric Gaburici

In 2015, la doar o luna dupa ce a ocupat fotoliul de prim-ministru, fiind votat de PLDM, PD si PCRM, a iesit la iveala ca Chiril Gaburici nu a obtinut diploma de bacalaureat si a folosit una falsa ca sa intre la facultate.

In timp ce in CV-ul sau era indicat ca acesta a absolvit gimnaziul “Stefan cel Mare”, din capitala...profesorii gimnaziului spuneau ca un elev cu un asemenea nume nu a studiat in aceasta institutie.

Democratii il criticau dur in 2015. Se intampla cand Gaburici solicita demisia sefului Procuraturii Generale, institutie atribuita democratilor. Dupa aceasta, Procuratura Generala a anuntat ca a deschis un dosar penal pe marginea scandalului cu diploma falsa, iar Andrian Candu a spus ca ceva se va schimba in tara, fara a oferi detalii. La doar 3 zile, in iunie 2015, Chiril Gaburici isi da demisia.