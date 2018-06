Cum s-a produs accidentul de la Dumbrava. BMW-ul ar fi avut viteza excesiva. Martor: "Erau foarte beti. Au fost vreo 4 ambulante." Detalii noi - VIDEO

Martorii povestesc ca BMW-ul, in care se aflau victimele, avea viteza excesiva, iar la un moment dat soferul a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-o gramada de pamant de pe marginea drumului. Apoi automobilul a fost proiectat intr-un pilon, pe care l-a doborat, iar intr-un final s-a izbit violent in gardul unei case.

“S-a auzit o bubuitura puternica. Strigau ajutor. Se auzeau cum plangeau cativa copii.”

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “In urma impactului puternic, o buna parte din gardul din beton, construit acum doua saptamani, a fost facuta una cu pamantul, iar masina a ajuns cu rotile in sus.”

Potrivit politiei, in masina care a fost facuta zob, erau 6 persoane, printre ele si 2 copii de 9 si 12 ani, care sunt internati la spitalul “Valentin Ignatenco”.

Soferul in varsta de 32 de ani, dar si mama copiilor au fost transportati in stare grava la spitalul de urgenta. Femeia a suferit o comotie cerebrala si este internata in sectia neurochirurgie. Alti doi pasageri s-au ales cu rani usoare si au refuzat spitalizarea.

“Au fost vreo 4 ambulante."

“Erau foarte beti. Medicii cand au venit si l-au intors au zis ca foarte tare era beat.”

Nu am reusit sa aflam de la politie daca intr-adevar soferul ar fi consumat alcool. La locul accidentului au intervenit si pompierii. Cum mai exact s-a intamplat totul, urmeaza sa afle oamenii legii.