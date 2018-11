Cum s-a produs accidentul de langa Chetrosu, unde un barbat a ajuns cu masina intr-un magazin si a distrus totul acolo - VIDEO

Totul s-a intamplat in jurul orei opt dimineata. Potrivit politiei, soferul se afla singur in masina sa de marca Toyota. Acesta se deplasa de la Chisinau spre Anenii noi, iar la un moment dat a intrat intr-un magazin de pe marginea drumului.

Vehiculul a fost avariat, iar geamurile magazinului- sparte. Dupa accident, barbatul a iesit din automobil si a mers in market-ul din apropiere, spun martorii.

“Eu am venit la fara 15 minute opt. Soferul era si el pe aici socat, pentru ca intra in magazin de multe ori si cumpara diferite lucruri care in general nu ii trebuiesc.”

Cladirea in care a intrat soferul urma sa devina un magazin agricol. Proprietarul se afla in Irlanda, insa la fata locului a venit tatal acestuia.

“Acuma treceam, ma duceam la Anenii Noi si am vazut lovitura si m-am oprit. Nu stiam acuma am aflat, sa fie cum a fost pentru ca noi am lucrat aici noptile.”

Soferul nu a patit nimic, dar a fost transportat la spitalul din Anenii Noi, pentru a trece testul de alcoolemie. Potrivit politiei, barbatul refuza sa o faca. O ancheta a fost deschisa, iar soferul risca o amenda de pana la 50 de mii de lei si ar putea ramane fara permisul de conducere pe o perioada de la 3 pana la 5 ani.