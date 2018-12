Cum s-a produs accidentul din centrul capitalei, in urma caruia doi tineri de 20 si 21 de si-au pierdut viata, iar altul a ajuns la reanimare. Ce spun martorii: "Nici un minut n-a durat, ca a venit politia" - VIDEO

Accidentul s-a produs in jurul orei 5 dimineata la intersectia strazilor Ciuflea cu Bucuresti. Potrivit politiei, o Honda in care se aflau 4 tineri din Anenii Noi cu varstele cuprinse intre 20 si 21 de ani, circula cu viteza execesiva.

La un moment dat, soferul a pierdut controlul volanului si s-a izbit intr-un pilon de pe marginea drumului. O femeie care locuieste in preajma ne-a spus ca s-a trezit din somn din cauza bubuiturii puternice ce s-a auzit in urma impactului. Aceasta sustine ca i s-a parut ciudat faptul ca politia era deja la fata locului cand ea a iesit afara.

“Fix ora 5 am auzit lovitura mare, la noi totul se aude eu deodata am iesit poate trebuie ajutor, o minuta daca a durat si am iesit era politia. Cineva suna pe telefon si spunea intorceti-va inapoi ca Sergiu a nimerit in accdident, au incercat sa-i scoata din masina, insa nu au putut si am auzit deja cum taie fierul.”



In urma impactului, soferul de 20 de ani si pasagera de pe bancheta din fata in varsta de 21 de ani s-au stins pe loc, iar alti doi tineri au fost dusi la spital.

Vasile SOVGUR, MEDIC: “Au fost adusi doi pacienti unul cu leziuni usoare. Al doilea pacient in stare extrem de grava cu politraumatizm, cu fractura craniului, cu hemoragie. Este in reanimare se afla in stare extrem de grava.”

Din cauza loviturii puternice automobilul s-a transformat intr-un bot de fiare asa ca a fost nevoie de interventia pompierilor pentru a descarcera victimile. Pe cazul dat a fost pornit un dosar penal.