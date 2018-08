Cum s-a produs cumplitul accident de la Stefan Voda. Ce spune politia. Micutul de 4 ani care si-a pierdut ambii parinti in accident a fost adus cu Aviasan-ul la un spital din Chisinau - VIDEO

Alexandru PANZARI, SEF IGP: "Noi astazi noapte am avut un accident tragic intre satul Popeasca si orasul Stefan Voda. Preventin avem informatie ca un autocar a lovit in spate un tractor, iar in urma impactului, tractorul a iesit pe contrasens si a avut loc acea coleziune violenta intre automobilul care venea pe contrasens. In rezultat, soferul si pasagerul din automobil a decedar, iar copilul se afla in stare grava la spital. Informatia de ultima ora este ca copilul a fost adus cu Aviasan-ul la un spital din municipiul Chisinau. Totodata, vreau sa va spun ca un pasager din autocar la fel a fost strivit de catre autocar. Celelalte circumstante urmeaza sa fie stabilite de catre organele de drept."

Un autocar plin cu pasageri de pe ruta Chisinau-Zatoka a lovit din spate un tractor, apoi a iesit pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu un Peugeot. In urma impactului violent, un pasager din autocar, soferul Peugeot-ului si sotia acestuia au decedat pe loc. Totodata, alti 12 pasageri din autocar, identitatea carora inca nu este stabilita, au fost transportati de urgenta la spitalul din Stefan Voda.



Asa a fost surprins autocarul in aceasta dimineata:

Sursa foto: gagauzinfo.md