Cum s-au pregatit gospodinele de la sate de Ispas: au copt cozonaci si au vopsit oua rosii. In cateva localitati, tot astazi a fost hramul, asa ca localnicii au avut motiv dublu de a sarbatori - VIDEO

La muzeul de istorie si etnografie din satul Cajba, raionul Glodeni a fost dubla sarbatoare. Localnicii au sarbatorit Ispasul cu bucate, oua rosii si vin, iar pe langa asta au marcat 35 de ani de cand a fost infiintata institutia.

Gospodinele s-au imbracat in haine traditionale, si-au pus cate o floare alba in par si s-au asezat la masa amenajata chiar in muzeu. Dupa ce au ciocnit cate un ou rosu, a rasunat din nou muzica. Femeile spun ca au pregatit cozonacii si tot felul de bunataturi inca de aseara, asa cum au facut si in ajun de Paste.

"Se pregatesc din nou aceleasi mese ca de Pasti. Vopsim oua, coacem pasca, cozonaci si mai coc legume cum se face din batrani."

Si la Soroca, credinciosii si-au inceput ziua la biserica.

"La noi in familie se sarbatoreste ca de obicei. Am copt pasca dulce cu branza, piftie, am mai facut si o salata."

Oamenii s-au rugat pentru sanatate si s-au impartasit.

"Am venit cu oua rosii care azi se dau de pomana si totodata am venit sa ne rugam pentru sanatate si binele tarii. Sa ne dea Domnul ploaie pentru semintele puse in pamant."

"E o traditie ca si-n fiecare an cu familia, cu buneii sa mergem la biserica."

Iar la Soldanesti, Ispasul a fost o sarbatoare speciala pentru locuitorii de acolo. Oamenii au mers la biserica, unde a fost sfintita o placa veche din secolul 19, descoperita in urma cu cateva zile, pe care sunt scrisi ctitorii bisericii.

Tot astazi, in mai multe localitati s-a sarbatorit hramul. In satul Saiti din Causeni oaspetii veniti la eveniment au fost intampinati cu o trasura trasa de cai, iar copii au pregatit un program artistic.