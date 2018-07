Cum sa afli daca pepenele verde este... rosu. Agricultorii va sfatuiesc cum sa alegeti fructul copt perfect. In timp ce vanzatorii se lauda ca pepenii nu au nitrati, cei de la ANSA ii verifica - VIDEO

Daca pepenele verde are o pata galbena pe el, dar si coada uscata, atunci puteti fi siguri ca este copt si dulce. Spun proprietarii de harbuzarii, care in aceasta perioada se bucura de cumparatori si, respectiv, au mult de lucru. Pana a ajunge la tarabe, fructul este crescut cu grija pe camp, iar gospodarii se jura ca nu folosesc nitrati. Pentru a verifica acest lucru, ANSA face inspectii, in aceste zile.