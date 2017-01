Cum se circula la aceasta ora in tara. Inspectoratul National de Patrulare vine cu precizari - FOTO

Masinile de patrulare activeaza intru acordarea ajutorului conducatorilor auto, avand in portbagajul echipajului in caz de necesitate o patura, lopata, termos cu ceai si un sac cu nisip. Inspectoratul National de Patrulare recomanda conducatorilor auto sa conduca cu prudenta si sa adapteze viteza de rulare la conditiile de drum si trafic.

In situatia in care vizibilitatea in oglinzile autovehiculului este redusa din cauza ninsorii, folosirea luminilor de catre toti conducatori auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurarii la schimbarea directiei de mers. In aceste conditii, trebuie evitate oprirea sau stationarea in dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, pe care vantul puternic i-ar putea dobori.

In cazul in care va aflati intr-o dificultate, sesizati cel mai apropiat echipaj de patrulare sau apelati la numarul de urgenta 902.