Cum se conduce corect o masina diesel: ponturi de la un mecanic auto

Maşinile diesel au marele avantaj al unui consum mai mic. Însă, dacă ele nu sunt conduse aşa cum trebuie, pot apărea probleme costisitoare pentru buzunarul şoferului.

1. Pornirea maşinii

În cazul pornirii unei maşini diesel este bine să aşteptăm câteva secunde, mai ales când este frig şi bujiile incandescente trebuie să încălzească camera de ardere. “Regula este următoarea: se bagă cheia în contact şi se dă la automat numai când se sting martorii de bord. Şoferii care se grăbesc trebuie să ştie că dacă nu au răbdare s-ar putea să uzeze motorul, deoarece-l forţează să se învârtă fără să pornească. Iarna e recomandat să punem contactul de mai multe ori, astfel încât să se încălzească mai mult camera de ardere”, ne-a explicat Florin Bot, mecanic auto.





2. Motorină de calitate

Specialiştii susţin că principala cauză care duce la injectoare stricate este motorina de o calitate proastă. În România găsim la pompă motorină destul de proastă, nefiltrată suficient, care face depuneri în sistemul de alimentare al maşinii. O motorină mai aditivată îi va păstra maşinii internele curate.

3. Drum întins

Din cauza că majoritatea posesorilor de maşini diesel le folosesc exclusiv în oraş, apar şi o mulţime de probleme la motoarele pe motorină, cum ar fi injectoare înfundate, filtre de particule înfundate şi tot felul de senzori şi supapă EGR acoperite de calamină. “Dacă mergem cel puţin o dată pe luna la drum întins, aceste probleme nu vor apărea. Sau dacă folosim maşină şi în excursii, sau undeva să ieşim pe autostrada cu ea, toate aceste piese se vor curată de la turaţia mare şi nu vom mai avea probleme în timp. Aşa că nu te sfii să îţi scoţi dieselul la drum întins şi să mergi tare cu el”, a punctat specialistul.

4. Subturaţia

În general, nu este bine să mergem subturat cu nicio maşină. Pentru că o să chinuim motorul, iar acesta începe să vibreze şi să tremure din toate încheieturile. “În cazul unui motor diesel este mai grav dacă circulăm cu motorul subturat. Deoarece piesele motorului diesel sunt grele, inclusiv volanta, pe care dacă o chinuim ne va uza discul de ambreiaj şi rulmentul. În plus, dacă mergem subturat în repetate rânduri, vom rupe suporţii motorului care sunt şi aşa suprasolicitaţi din cauza vibraţiilor specifice unui motor diesel. Deci, chiar dacă avem maşină nouă, după câteva zile de condus o să învăţăm care este turaţia ce-i place cel mai mult maşinii noastre şi vom evita subturatiile”, a mai explicat mecanicul Florin Bot.





5. Consumul

O maşină diesel are cel mai bun consum la începutul cuplului maxim. Aşa că ne uităm în cartea maşinii şi vedem când are maşina cu motorul nostru cuplul maxim. Să zicem că are pe la 1800 rpm. Astfel ştim că noi trebuie să mergem mai mereu, indiferent de treaptă cutiei în care ne aflăm, pe la această turaţie, +/- 200 rpm.