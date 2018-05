Cum se realizeaza programul "Drumuri bune pentru "demcrati" din Moldova" la Straseni - mold-street.com

[...]



"Drumurile bune" duc la terenurile presedintelui de raion

Desi atat Guvernulm cat si autoritatile raionale au promis la identificarea si selectarea sectoarelor de drum vor consulta locuitorii si autoritatile locale, si vor respecta interesele tuturor, in Municipiul Straseni acest lucru nu s-a intamplat, fiind bagate in seama doar interesele sefilor locali care reprezinta partidul de guvernare.

"Drumuri bune" spre casa si piata sefului raionului



Astfel, in anul trecut au fost reparate, din bani publici, portiuni de strada pe care sunt amplasate casa luxoasa si piata agroalimentara ale aceluiasi presedinte de raion.

Unul dintre aceste drumuri trece pe langa casa in care locuieste Mihail Popa. Imobilul cu doua niveluri finisat cu piatra de Cosauti, are insa, conform datelor de la Cadastru, doar 66 metri patrati, fiind construit cu 70 de ani in urma, inca in anul 1948.

