Unele cu flori si cadouri, iar altele cu treburi prin gradini sau prin ocoalele animalelor. Cum au fost felicitate femeile de la sate cu ocazia zilei de 8 Martie: "Ele vor, dar bani nu ajung”, “Sampon si parfum" - VIDEO

Rasfatate cu flori, cadouri sau cuvinte frumoase. Astazi e ziua femeilor asa ca acestea au avut parte de atentie si felicitari. Pentru multe femei de la sate, insa, opt martie nu este decat o cifra in calendar - au trebaluit prin gradini sau prin ocoalele animalelor, in timp ce barbatii au golit in cinstea lor paharele.