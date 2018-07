Cum si unde isi vor petrece vacanta de vara alesii poporului - VIDEO

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: ”Cu parere de rau nu mai am voie sa plec nicaieri, stiti ca sunt in luna a 7. Si medicul mi-a zis sa fiu cumintica acasa, asa ca o sa ma pregatesc de nastere, de aceasta perioada, mai dificila, dar frumoasa.”

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PD: “Foaie nu am, de plecat nu cred sa plec departe, doar peste Prut si inapoi.”

Bogdan TIRDEA, DEPUTAT PSRM: “Noi o sa lucram ca viespile, o sa facem doua carti, am sa scriu. Dar mai departe cum o sa dea Dumnezeu si contabilitatea Parlamentului. O sa dea mai mult, o sa avem si planuri, n-o sa dea, o sa ramanem cu visurile.”

Am surprins si demnitari pentru care august va inseamna distractii la mare.

Stefan CREANGA, DEPUTAT GPPEM: “Ma duc in Grecia. - Cat va costat sejurul? - 500 de euro de persoana. - Cate zile?- O saptamana. Cati membri? Patru. Doua mii s-au dus? - Exact.”

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Eu ca in fiecare an, urc in masina si ma duc sa ma deprins cu pamantul. - Adica in Romania? - Da, ma duc sa fac proceduri de namol. -Ce buget veti aloca pentur vacanta? - Eu nu merg pe muntele Athos. - Cate mii de euro? - Ei haii, de unde mii de euro.”

Unii au preferat sa fie mai discreti si ne-au spus ca vor sta acasa, cu gandul tot la munca.

Vlad BATRINCEA, DEPUTAT PSRM: “Cel mai probabil, pregatim partidul pt alegeri parlamentare si ne odihnim deja dupa.”

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: “Trebuie sa ne pregatim de electorala, de aceea in acest an mai putina vacanta si mai multa munca.”

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: “Nu cred sa plec nicaieri, posibil sa raman acasa.”

27 iulie este ultima zi de munca a deputatilor. Acestia ies in vacanta pana la toamna.