Cum sunt spalati banii straini in Moldova. Ofiterii SIS si procurorii au retinut 7 persoane: sumele variau intre 500.000 pana la 1 milion de dolari - VIDEO

Potrivit SIS, au estructurat o schema de spalare, lichefiere si contrabanda a banilor in proportii deosebit de mari (suma varia de la 500 000 pâna la 1 milion de dolari SUA lunar). Totul era pus la cale de o grupare criminala internationala.

Astfel, in urma investigatiilor, in noaptea din 21 spre 22 martie curent, a avut loc descinderea in mai multe locatii de activitate ale membrilor gruparii, inclusiv in transportul cu care valuta straina se directiona prin contrabanda in strainatate. In rezultat, in flagrant delict a fost ridicata transa financiara ce urma sa fie scoasa din tara, iar 7 persoane implicate au fost retinute, inclusiv curieri originari din alte state.

Grupul infractional inregistra intreprinderi pe numele cetatenilor straini si ai Republicii Moldova in mai mult tari. In contul acestora, erau transferati bani de provenienta ilegala, in consecinta cu integrare in circuite de spalare a banilor si lichefiere pe teritoriul Republicii Moldova.

Membrii gruparii au antrenat un numar impunator de rezidenti straini si autohtoni interpusi. In faza finala, transferurile se realizau multiplu si „sectionat” spre Republica Moldova, ca donatii diferitor persoane fizice, pentru a nu fi incadrate in categoria celor suspecte/de risc, respectiv, pentru a sustrage atentia organelor nationale abilitate in supravegherea sistemului bancar si a pietei financiare.

Ofiterii SIS si procurorii continua actiunile in cadrul urmaririi penale.