Cum un sef de directie al MAI si-a pus in buzunar peste 150 de mii de lei, bani din bugetul Ministerului. Schema pusa la cale

Şeful Direcţiei Comunicaţii Operative a Serviciului Tehnologii Informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne va compărea pe banca acuzaţilor pentru abuz de serviciu. Procuratura Anticorupţie a încheiat urmărirea penală şi a transmis dosarul de învinuire a acestuia în judecată.

Potrivit procurorilor, seful directiei a fost numit coordonator al unui proiect international si a plecat intr-o deplasare de serviciu la Bucuresti. Pentru bilete, functionarul a primit de la MAI peste 100 de mii de lei. Barbatul a plecat in deplasare cu masina de serviciu, insa cand s-a intors a prezentat bilete de avion. Acestea s-au dovedit a fi false, astfel seful directiei a pus in buzunar 100 de mii de lei.

Tot procurorii spun ca acest functionar al MAI trebuia sa trimita in deplasare 7 angajati. Barbatul a prezentat bilete precum ca acestia au mers in deplasare, insa ei nici nu au fost informati despre acest lucru. Pentru aceasta deplasare seful directiei a trebuit sa achite peste 50 de mii de lei, bani din bugetul MAI pe care tot si i-a pus in buzunar.

Astfel, procurorii au stabilit ca Seful Directiei Comunicatii Operative a Serviciului Tehnologii Informationale al MAI a prejudiciat bugetul statului cu 157 341 lei.

Daca va fi gasit vinovat, acesta risca amenda penala de cel mult 57500 lei sau inchisoare de pana la 3 ani, in ambele cazuri cu privarea dreptului de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. De asemenea, instanta de judecata poate obliga inculpatul la achitarea cheltuielilor judiciare in valoare de peste 30488 lei.