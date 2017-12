Cumparatorii nu au odihna nici in ultima zi a anului. Pietele si magazinele erau si astazi furnicare de oameni care cautau carne proaspata, legume sau alte bunatati pentru masa de Revelion - VIDEO

Prioritatile variaza in functie de ce a mai ramas prin frigider, dupa Craciun, dar depinde si de traditiile din familie.

“Lavas,telina,morcov,bostanei si branza, restul am cumparat deacum.”

“Ca la toata lumea, sa nu ramanem in urma.”

Grosul banilor pentru masa de Revelion au fost aruncati pana astazi.

“Am crezut ca o sa fie ca ieri, ca alaltaieri, da acum si-au cumparat ce si-au trebuit si stau azi acasa si pregatesc.”

“Ieftin, bun si mult in kg. - Cumparatorii nostri cumpara numai ceea ce isi pot permite. Asa.”

“Preturile sunt tot aceleasi care au fost si inainte de sarbatori.”

“N-o sa le mancam toate intr-o seara. Sarbatorile abia incep, Craciunul abia se apropie.”

Astazi, in piata, un kg de carne de porc s-a vandut cu 70 de lei, iar cea de vita – cu 90.

“Ce aveti aici? Niste soric, E proaspat? Dati-mi daca de azi, de vreo 20 de lei.”

Petru vrea sa faca frigarui in aceasta seara si a cumparat muschi de porc.

"Pana la 12 o sa il pregatim, pe urma o sa il punem pe masa."

Aglomeratie era astazi si in afara pietei. Multi au lasat sa cumpere brazii in ultima zi in speranta ca vor fi mai ieftini.

“- Craciunul pe stil nou cum l-ati sarbatori? - L-am sarbatorit, dar fara de brad.”

“L-am luat cu 200 si e normal, un pret redus.”

“Fata de zilele trecute, ieri azi, foarte bine a mers vanzarea.“

A fost forfota si in magazine. Cei care au ales ca mearga astazi la cumparaturi au trebuit sa stea la coada.

“Cartofi, usturoi. - Va uitati si la o bucata de carne? - Cam pretul e asa. -Nu ati incercat la piata centrala? - Nu am timp sa am duc sa ma uit.”

“Maruntisuri, ne gatim si noi oleaca Anul Nou sa il intampinam. Asa e traditia moldoveneasca.”

Sunt si dintre cei care vor pune pe masa bucate mai putin traditionale. Unii s-ar putea sa inlocuiasca sarmalele cu sushi.

“De dimineata asa putin, mai mult sunt comezi preventive pentru diseara.”

“Ne fug ochii in toate partile, da? Da cand bati la buzunar nu suna.”

“Sarmale, parjoale, curechi, parjoale, vin de casa. Va dorim un an frumos, bucurii cu cei dragi. Sa speram ca 2018 o sa fie mai bun.”

Cei care inca mai au de facut un drum la cumparaturi, mai au timp. Unele supermarket-uri si hipermarketuri sunt deschise pana la ora 22.