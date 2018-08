Cumparaturile pentru inceputul noului an scolar sunt in toi. De astazi si la Moldexpo va puteti completa lista cu toate cele necesare, la traditionalul targ School Fair - VIDEO

”Pixuri, carioci, caiete, ghiozdan, agenda si haine.”

Cam asta si-a notat cu grija Sofia, pe lista de cumparaturi, insirata pe doua pagini. In acest an Sofia trece in a 6-a, iar la shopping a venit impreuna cu sora mai mare. Parintii sunt ambii la munca peste hotare, iar banii adunati de acestia printre straini le permit fetelor sa-si

”Cu cati bani in buzunar ati venit la targ? -Cu trei mii, maxim. -Cat ati dat pe aceasta geanta? -690. Pledam mai mult pentru parte practica.”

Aceasta femeie a venit la cumparaturi impreuna cu cele doua fetite. Bianca spune ca bluza alba este nelipsita din garderoba unei eleve exemplare.

”Imi place. In bluza, in fusta merg de obicei si in rochie.”

Iar sora cea mica participa in acest an pentru prima data la cumparaturile de scoala, pentru ca merge in clasa intai.

”Am foarte multe emotii pentru ca sentimentele sunt foarte frumoase.”

”Cat ati cheltuit astazi? -Doua mii de lei. Inca nu este tot, urmeaza uniforma in jur la o mie de lei, dar inca nu e gata.”

Comerciantii spun ca si-au scos pe tarabe cea mai calitativa marfa si au tinut cont si de ultimele tendinte.

”Pentru baietei se recomanda cu lipici, anul asta se alege si mai mult cu elastic. Se uita in primul rand ce aleg copiii, ce lor le place.”

”Avem ortopedice cu diferite desene, inauntru multe despartituri pentru caiete. Avem de piele pentru mai mari, cu spinarea dreapta. Cel mais cump e la 650 de lei, cel mai iesftin de 350, 300.”

”Avem o colectie larga de haine de sort. Colanti sant de la 500, stofa cu nano tehnologii, care absoarbe transpiratia, noua pe piata noastra. Tricouri, tricouri polo, treninguri pentru elevi din bumbac 70%, incepand cu 580 de lei.”

Comerciantii spun ca in prima zi a targului vanzarile au fost mici, iar printre randuri a misunat mai mult vantul decat cumparatorii.

”Ca prima zi mai asteptam sa fie vanzari.”

”Vanzarile s-au pornit. Preturile sunt cele ca si anul trecut.”

”Putin, dar este abia incepututul. In anii precedenti au fost bune vanzarile.”

Iar cumparatorii spun ca preturile nu sunt deloc mai mici decat la piata sau in centrele comerciale, singura diferenta o face asortimentul bogat.

”Accesibile. -Cat ati pus deoparte ca sa-i pregatiti? -Sase mii, am strans bani, multisor.”

Iarmarocul School Fair va fi deschis in fiecare zi, pana pe 2 septembrie.