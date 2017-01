Curajosi sau nesabuiti? Cativa soferi au facut drifturi cu masinile pe lacul Ghidighici- VIDEO

Nu a fost singurul sofer care s-a aventurat astazi cu masina pe gheata lacului Ghidighici. Iar pescarii care stau la copca spun ca incep sa se obisnuiasca deja cu drifturile pe gheata.

”O fost, la deal la vale.”

”O trecut un Renault Scenic chiar pe gheata, cu viteza s-o dus.”tr pt traducere”Umbla încolo, încoace. Nu e prima dată. Pe alocuri gheaţa este subţire, periculoasă.”

In acelasi timp, autoritatile sustin ca nu e de gluma.

Liliana PUŞCAŞU, OFIȚER DE PRESĂ SPCSE: ”Atentionam oamenii sa nu mearga pe gheata, pentru ca ziua temperaturile sunt mai ridicate, gheata era de grosimea de 15 cm.”

In zilele urmatoarea vremea se mai raceste putin, astfel incat in noaptea de luni spre marti vom avea -14 grade. Ziua vor fi 0 grade. Apoi temperaturile cresc usor, in weekendul viitor vom avea chiar si 9 grade in sudul tarii.