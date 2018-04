Curatenia este in toi in cimitirele de la sate. Cu 2 zile inainte de Pastele Blajinilor, oamenii construiesc sau reconstruiesc monumentele, vopsesc gardurile din jurul mormintelor sau crucile - VIDEO

Fie ca vopseau, maturau sau plantau flori, toti cei veniti la cimitirul din localitate spun ca nu uita niciodata de cei dragi.

"Gunoiul il strangem, vopsim. Totul facem. Trebuie sa ne aducem aminte de cei morti si sa nu ii uitam. Nici pe cei mici, nici pe mari, batrani."

Unii spun sa faci curat la morminte e ca si cum le-ai aduce un omagiu celor care nu mai sunt.

"Am venit la cimitir ca sa facem un pic de ordine. Sa strangem frunzele pentru ca sa fie frumos. Astfel, duminica sa ne fie placut sa stam aici, sa ne odihnim. Venim in fiecare an sa facem curat."

"Am vopsit mormintele, dar si crucile. Am dus gunoiul."

Duminica si luni este Pastele Blajinilor, zile in care se pomenesc mortii.