Curbe periculoase, viteza, mult zgomot si praf a fost pe autodromul de la Orhei. Pilotii si-au turat motoarele la maxim ca la o cursa de Formula 1 - VIDEO

Igor VRABIE, PILOT: "Este a doua oara in viata mea, cand m-am rasturnat. Este o situatie obisnuita de cursa. "

Etapa a doua a Campionatului Moldovei de autocross a oferit senzatii tari pilotilor si spectatorilor. Vadim Cvasiuc, care a fost si organizator al etapei, s-a rasturnat si el, dar a reparat masina si a continuat cursa. Tatal sau spune ca s-a obisnuit si nu isi face griji.

Grigore CVASIUC, TATA: "Masina are siguranta, interior. Am vazut ca a iesit din masina, ca totul e bine. A ridicat mainile in sus. "

Cvasiuc a avut, astazi, si un sustinator venit tocmai de la New York.

Sam, SUPORTER SUA: "Este mereu adrenalină. Când conduci cu o viteză de peste 100 sau chiar 200 de mile pe oră, se va întâmpla ceva. E interesant. Aveţi piloţi buni. "

Vadim Cvasiuc nu doar a revenit pe traseu, ci si a castigat etapa, in categoria sa.

Vadim CVASIUC, PILOT: “Este o lupta. Lupti singur cu tine. Daca esti cu mintea limpede, alegi o traiectorie buna si ai viteza buna, timp bun.”

Pentru a fi cu o pozitie in fata, pilotii au apasat pe acceleratie. Curbele periculoase le mai taiau din elan, deoarece exista oricand riscul sa se rastoarne.

Igor VRABIE, PILOT: "Daca v-ati rasturnat, in primul rand, trebuie sa opriti motorul. Nu trebuie sa panicati. Linistit, incercati sa deschideti usa. Daca nu se deschide, cu picioarele incercati sa spargeti parbrizul. "

Si praful de pe autodrom i-a determinat pe soferi sa mai apeze pe frana.

Oleg COVALCIUC, PILOT UCRAINA: "Luptăm cu praful. Organizatorii luptă. Este o parte indispensabilă a cursei, deoarece aveţi un pământ bogat, cernoziom."

Pilotii moldoveni au avut concurenti de temut, din Israel, Ucraina si Romania.

Mihai BERBECARU, PILOT ROMANIA: "Este un traseu dificil. Cum spuneti voi, pavarot in partea ceea, este una dintre cele mai periculoase curbe."

In mod traditional, competitia s-a desfasurat in 4 clase. Cei mai buni piloti au acumulat puncte pentru clasamentul general al sezonului. Urmatoarea etapa, la autocross, va avea loc in Glodeni, pe 13 august.