Curtea Constitutionala a decis. Igor Dodon va fi din nou suspendat din functie. Presedintele parlamentului sau premierul va semna decretul noilor ministri - VIDEO

Igor DOLEA, JUDECATOR CURTEA CONSTITUTIONALA: “Se constata imposibilitatea presedintelui de a-si exercita atributiile si astfel este justificata institutirea interimatului.”

Decizia Curtii a fost criticata de consilierului presedintelui pe probleme juridice, care sustine ca cei doi vicepremieri si 5 ministri, ar fi corupti, iar integritatea lor este compromisa.

Maxim LEBEDINSCHI, CONSILIER PREZIEDNTIAL: “Am asistat la noi acrobatii juridice, operatiunea “Eu nu-s eu si nu-i a meu. Curtea si-a depasit competentele sale, nu are dreptul de interpretare a altor acte legale.”

Decizia a fost apreciata insa de democrati, care au si depus sesizarea la Curtea Constitutionala.

Sergiu SIRBU, MEMBRU COMISIA JURIDICA, NUMIRI SI IMUNITATI, PARLAMENT: “Astazi a triumfat justitia constitutionaal, pentru a debloca o situatie de conflict institutional. Guvernul nu poate sa ramana nefunctional si acest refuz neintemeiat a creat acest blocaj. Astazi reprezentatul presedintelui nu a prezentat niciun act ce tin de suspiciuni de integritate al membrilor propusi de guvern. In cateva zile presedintele parlamentului ori premierul va semna decretele, va primi juramnatul.”

La scurt dupa decizia Curtii a reactionat si Igor Dodon. Intr-un mesaj postat pe facebook acesta scrie ca membrii curtii au acceptat sa „joace” asa cum le dicteaza guvernarea democrata si ca se astepta ca acestia sa repete trucul politic din 17 octombrie, atunci cand presedintele tarii a fost suspendat, pentru a fi investit in functie Ministrul Apararii Eugen Sturza.

Tot pe facebook presedintele Parlamentului a anuntat ca el in calitate de presedinte interimar va semna in perioada urmatoare decretul privind numirea ministrilor si va primi juramantul acestora. Remanierile au fost anuntate pe 19 decembrie de Vlad Plahotniuc. In Guvern urmeaza sa vina persoane, care au mai facut parte din Executiv, cum ar fi fostii premieri Iurie Leanca si Chiril Gaburici, dar si fostul sef de la Justitie Alexandru Tanase.