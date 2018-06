Curtea Constitutionala a stabilit ca limba rusa nu va mai avea statut de limba de comunicare. Decizia a fost luata astazi, iar membrii PSRM au organizat un protest - VIDEO

Nemultumiti de revendicarile liberalilor, sustinatorii Partidului Socialist s-au adunat la un miting in fata Curtii Constitutionale.

“Am venit sa protestez impotriva propunerii PL, de a interzice limba rusa, posturile ruse, emisiunile in limba rusa.”

“Eu sunt pentru ca limba rusa sa fie a doua limba de stat, asa cum multi vorbesc limba rusa. Eu tot inteleg limba moldoveneasca, pot vorbi dar nu prea bine.”

La protest a venit si deputata PSRM, Elena Hrenova.

Elena HRENOVA, DEPUTAT PSRM: “Noi mentinem dreptul la existenta limbii multinationale, limbii ruse. De asta suntem aici. Noi mentinem acest drept de a vorbi in limba rusa, dar noua acest lucru ni se interzice. Noi invatam si limba romana, dar este dreptul nostru sa vorbim in limba.”

Reprezentantii Partidului Liberal spun ca au adus argumente si motive concrete de ce limba rusa trebuie sa fie anulata din documente.

Ion CASIAN, DEPUTAT PL: “Noi nu am venit sa politizam aceasta problema, o politizeaza altii in strada, noi am venit cu motive de drept in care argumentam legea privind functionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.”

Curtea a stabilit in cele din urma ca notiunea de “limba de comunicare interetnica” - va disparea. Hotararea Curtii este definitiva si irevocabila. Cat priveste obligativitatea traducerii documentelor oficiale din limba romana in rusa, Curtea Constitutionala a dat unda verde Parlamentului sa modifice aceasta prevedere din lege.