Curtea Constitutionala l-a suspendat temporar pe Dodon. Presedintele Parlamentului sau premierul va semna decretul de numire a ministrului Apararii

Maxim LEBEDINSCHI, CONSILIER PREZIDENTIAL: "Circul continua, rolurile au fost repartizate. Cum o persoana care nu are nimic cu apararea sa fie pusa in functie. Condamnam aceasta hotarare si ramanem pe pozitiie noastre."

Eduard SERBENCO, VICEMINISTRU AL JUSTITIEI: "Fie ca premierul sa numeasca ministrul in functie. In termen de trei zile se depune juramantul. Este vorba de emitearea a decretului de numire in functie al persoanei. Se va proceda in consecinta. Curtea a spus de un termen rezonabil."

Veaceslav ZAPOROJAN, JUDECATOR CURTEA CONSTITUTIONALA: "Guvernul este in drept sa sesizeze Curtea Constitutionala. Curtea respinge argumentul reprezentantului parlamentului, deoarece nu a fost publicata in monitorul oficial. De asemenea, respinge pretentia presedintelui. Presedintele poate refuza o singura data motivat, atunci cand considera ca persoana propusa nu este competenta. In refuzul sau, presedintele nu a indicat cerintele pe care nu le-ar fi intrunit candidatul propus de ministru."

Guvernul a cerut ieri Curtii Constitutionale sa-i permita sa-si numeasca ministru la Aparare, dupa ce anterior Igor Dodon a refuzat sa faca acest lucru. Sesizarea a fost aprobata intr-o sedinta speciala, cu usile inchise. Acum 2 zile Curtea a decis ca Igor Dodon a incalcat legea suprema atunci cand a refuzat repetat sa numeasca ministrul Apararii. Prin urmare, seful statului poate fi inlocuit pentru aceasta actiune – adica pentru semnarea decretului - de presedintele Parlamentului.

Chiar si dupa decizia Curtii, Igor Dodon a declarat ca nu-l va numi pe Sturza ministru si i-a amenintat pe magistrati ca vor raspunde penal pentru hotararea luata. Totodata, el a spus ca nu il va include pe noul ministru în componenta Consiliului Suprem de Securitate. Eugen Sturza este vicepreşedinte al partidului condus de Iurie Leanca.