Curtea de Apel a decis! Igor Gamretki, retinut in dosarul parcarilor cu plata, ramane in izolator

Magistratii au examinat astazi recursul avocatilor care au cerut sa-i schimbe masura de arest lui Igor Gamretki si sa fie cercetat in libertate.

Viceprimarul capitalei, Nistor Grozavu, seful directiei transport, Igor Gamretchi, un fost consilier municipal, milionarul Alexandru Pincevschi si reprezentantii a 3 firme au fost retinuti pe 25 aprilie de catre procurorii anticoruptie.

Acestia sunt vizati intr-un dosar pornit in cazul parcarilor cu plata care urmau sa fie amenajate in Chisinau.

Seful directiei transport a fost incatusat in dimineata zile de 25 aprilie de ofiterii CNA. Acesta a fost numit in functie in 2014, iar din declaratiile de venit se vede ca Gamretki are o avere impresionanta. Igor Gamretki a fost ultimul caruia instanta i-a emis un mandat de arest in izolator pentru un termen de 30 de zile. Procurorii il invinuiesc pe functionar ca si-ar fi depasit atributiile de serviciu.