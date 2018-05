Curtea de Apel a decis. Luptatorul K1, Mihail Pirgaru, ramane in arest

Luptatorul K1, Mihail Pirgaru a fost adus la Curtea de Apel, insa, din motive necunoscute acesta nu a fost prezent la pronuntarea deciziei completului de judecata.

Mariana ARABADJI, AVOCAT: "Chiar nu pot sa stiu, asta este o chestie interna, la care avocatul nu poate sa comenteze. Poate a fost si dorinta lui de a nu aparea, nu pot sa va spun."

Totodata avocatul sportivului spune ca se astepta la o astfel de decizie si ca Pirgaru nu era prieten cu celalalt suspect, luptatorul K1 Aurel Ignat, ci doar se cunostea foarte putin cu el.

Mariana ARABADJI, AVOCAT: "Din pacate nu putem sa facem nimic mai mult, sa valorificam acest moment pentru ca nu o sa contest cu recurs. El a facut declaratii, insa nu o sa le comentez. El nu se ascunde si nu incearca sa dea vina pe cineva."

La Curtea de Apel a venit si tatal lui Mihai, impreuna cu doua tinere, insa acesta a fost scurt in declaratii. Incaierarea s-a intamplat in noaptea de 18 spre 19 mai. Atunci, barbatul de 30 de ani a mers la un club de noapte impreuna cu fratele si un prieten de-al sau, care este agajat al INP. Dupa petrecere, s-ar fi iscat o cearta in fata clubului de noapte, iar Sergiu a fost batut crunt si transportat in coma la spital.

Dupa o saptamana, barbatul s-a stins la spital. Ulterior, oamenii legii au retinut doi luptatori K1, Mihai Pirgaru si Aurel Ignat, care ar fi fost implicati in bataie. Pe numele celor doi au fost emise mandate de arestare pentru 30 de zile in izolator.

Avocatul lui Ignat sustine ca sportivul a raspuns la lovituri si ca si el a fost internat 4 zile la spital, avand mai multe leziuni. Initial, politia a deschis pe acest caz un dosar penal pentru huligansim, si nu pentru omor. Daca vor fi gasiti vinovati, suspectii risca pana la 15 ani de inchisoare