Curtea de Apel examineaza astazi recursul avocatilor luptatorului K1, Aureliu Ignat, retinut in cazul barbatului de 30 de ani, care a murit fiind snopit in bataie: urmeaza sa decida daca ramane in arest

Curtea de Apel urmeaza sa examineze astazi recursul depus de avocatii luptatorului K1, Aureliu Ignat, care a fost retinut, iar ulterior arestat pentru 30 de zile in izolator, in cazul barbatului de 30 de ani, care s-a stins dupa ce a fost snopit in bataie in fata unui club de noapte din capitala. Magistratii vor decide daca sportivul ramane in arest preventiv.