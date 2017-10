Curtea de Apel examineaza recursul avocatilor lui Igor Gamretki: acestia au atacat sentinta, prin care fostul sef al directiei municipale transport a fost condamnat la 2 ani de inchisoare - FOTO

Pe 3 august, magistratii de la Judecatoria Buiucani l-au condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare pe fostul sef al directiei municipale transport. Igor Gamretki a fost condamnat in dosarul parcarilor cu plata.

Atunci, Gamretki a anuntat ca va ataca deciza. Abia dupa pronuntarea instantei finale, sentinta urmeaza sa fie aplicata, iar fostul functionar sa fie incatusat.

Igor Gamretki a fost condamnat pentru trafic de influenta in dosarul parcarilor cu plata, ce urmau sa fie amenajate in oras. Procurorii spun ca el a participat la trucarea licitatiilor, in vederea desemnarii companiei care sa amenajeze aceste parcari. In schimb, urma sa primeasca 13 la suta din veniturile firmei austro-ungare.

In acelasi dosar mai sunt vizati Dorin Chirtoaca, Nistor Grozavu, milionarul Pincevski, un consilier municipal si administratorii a trei firme de parking. Potrivit procurorului, Gamretchi si-ar fi recunoscut vina si dosarul sau a fost examinat in procedura simplificata.