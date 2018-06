Curtea Primariei s-a umplut de politisti inarmati cu scuturi si bastoane de cauciuc: oamenii legii sunt adusi cu microbuze - VIDEO

In aceasta dupa-amiaza zeci de politisti au putut fi observati in curtea Primariei, inarmati cu scuturi si bastoane de cauciuc. Oamenii legii continua sa fie adusi acolo cu microbuze.

Curtea Suprema de Justiite urmeaza sa decida astazi soarta alegerilor invalidate de prima instanta. Sedinta va avea loc la ora 15:30.

Primarul ales, Andrei Nastase si lidera PAS, Maia Sandu au anuntat protest in PMAN, de la 15:50.





Acum trei zile, Andrei Nastase a atacat la Curtea Suprema de Justitie decizia Curtii de Apel, de a nu valida alegerile. Intre timp, a fost publicata hotararea motivata luata aseara de magistrati. In document scrie ca live-urile facute de primarul ales in ziua scrutinului sunt o incalcare in masura sa afecteze rezultatele.





Potrivit avocatului lui Andrei Nastase, magistratii ar urma sa se pronunte in trei zile. Intre timp a fost publicata decizia motivata privind mentinerea hotararii primei instante. Dumitrul Pavel sustine ca magistratii de la Curtea de Apel nu si-au motivat concret decizia.





Totodata, avocatul afirma ca judecatorii de la Curtea de Apel au luat in calcul si una dintre contestatiile depusa de socialistii, respinsa de prima instanta.

Sursa video: Ilian Casu via facebook.com