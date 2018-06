Curtea Suprema de Justitie urmeaza sa decida astazi soarta finala a alegerilor invalidate de prima instanta

In fata Curtii Supreme de Justitie va avea loc un protest pasnic, despre asta au anuntat pe facebook lidera PAS, Maia Sandu si primarul ales, Andrei Nastase.

Ion Druta, Luiza Gafton si Victor Burduh sunt cei trei magistrati de la Curtea Suprema de Justitie care vor decide soarta finala a mandatului lui Nastase, scrie ZdG.md.

Acum trei zile, Andrei Nastase a atacat la Curtea Suprema de Justitie decizia Curtii de Apel, de a nu valida alegerile. Intre timp, a fost publicata hotararea motivata luata aseara de magistrati. In document scrie ca live-urile facute de primarul ales in ziua scrutinului sunt o incalcare in masura sa afecteze rezultatele.

Potrivit avocatului lui Andrei Nastase, magistratii ar urma sa se pronunte in trei zile. Intre timp a fost publicata decizia motivata privind mentinerea hotararii primei instante. Dumitrul Pavel sustine ca magistratii de la Curtea de Apel nu si-au motivat concret decizia.

Totodata, avocatul afirma ca judecatorii de la Curtea de Apel au luat in calcul si una dintre contestatiile depusa de socialistii, respinsa de prima instanta.

Acum exact o saptamaan, luni, aproape de ora 22, Judecatoria Centru a declarat alegerile locale nule, motivand ca Andrei Nastase a facut live-uri pe facebook in ziua scrutinului, iar asta ar fi fost in masura sa afecteze rezultatele.

