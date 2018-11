Curtea unui bloc din capitala arata de parca ar fi decorata pentru un festival brazilian. Dar nu stegulete colorate falfaie in vant, ci… rufele intinse la uscat - VIDEO

Video in curand.



O franghie de aproximativ 20 de metri si doua inele, unul batut in peretele blocului si altul in copacul pe vizavi – asta e instalatia pentru uscat rufe, populara in curtea acestui bloc.

”Venim cu ce este necesar, cu cleste si le intindem pe franghie. De atatea ani ne-am obisnuit. Dam mai la mijloc sa bata soarele, sa se usuce mai repede.”

Raisa Popov spune ca nu este suficient sa fii gospodina, mai ai nevoie si de calitati de gimnasta, ca sa intinzi hainele la uscat. Sotul ei a mesterit instalatia.

”A fost mai complicat cand am pus ata, a trebuit sa chemam masina de ridicat.”

Iar serviciile auto-turnului nu sunt de loc ieftine. O ora costa 400 de lei, si in acest timp trebuie sa reusesti sa prinzi inelul de copacul potrivit.

”Eu in Erevan am vazut asa ceva. La piata se vand asa ceva. -Cat costa? -La 50 de lei bucata.”

Oamenii care locuiesc in blocuri de tip camin, cu baie si bucatarie comuna, spun ca in cei cativa metri patrati ai apartamentului cu o camera nu mai au spatiu pentru mese de uscat.

”In casa unde daca avem o camera de 8-9 metri.”

”Nu este loc unde sa le uscam in casa. -Au fost icidente afara sa va fure hainele? -Au fost cazuri. Chiar din bloc au fost furate.”

Chiar si asa, sfoara uneori... ii mai trage pe sfoara.

”S-a rupt ca era vant mare si erau hainele grele pe ata.”

Oamenii spun ca instalatiile salvatoare sunt populare in curtea lor inca din timpurile sovietice.

”Ne-am obisnuit si e foarte comod. In casa face umezeala. Vara se usuca repede, mai ales cand spalam in masina.”

”Cand am venit aici din 91 deja erau. Aceasta e tare de mult 30-40 de ani.”

”Lumea cand merge, care nu stie, cand se uita le pare ca sunt pe undeva prin… -Sau ca au calatorit in timp. -Da.”

Medicii spun ca uscarea hainelor in dormitor poate duce la boli de plamani, iar rufele uscate pe radiator ridica nivelul de umiditate si dezvolta mucegaiul. Cei mai sesibili sunt persoanele asmatice si alergice. Astfel se recomanda uscarea rufelor afara sau in incaperi speciale.