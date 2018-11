Cutiile statului pentru nou nascuti, afacerea partenerilor Fundatiei „Edelweiss” - ZdG.md

Publicatia Periodica „Revista Odorasul”, care apartine sotiei lui Victor Osipov, fost consilier al liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, actualul ambasador al R. Moldova in Austria, va aproviziona, in urmatoarea luna, maternitatile cu bunuri de prima necesitate pentru nou nascuti, dupa ce a castigat licitatia organizata de Ministerul Sanatatii. SRL-ul detine revista cu acelasi nume, fiind implicat anterior si in campania similara „O noua viata”, implementata de Fundatia „Edelweiss” a lui Vlad Plahotniuc, scrie ZdG.md.