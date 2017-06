Cutremur cu magnitidinea de 4,2, sambata dimineata, in Romania

Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, cutremurul cu magnitudinea 4,2 a avut loc la ora 2:50, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la adancimea de 139 de kilometri.

In ultimii doi ani, in Romania au avut loc peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4 care s-au resimtit si in Republica Moldova.

In 8 februarie, in Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea 5, care a fost resimtit si in Bucuresti.