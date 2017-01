Cutremur cu magnitudinea 3,7 in judetul Vrancea. Joi au fost patru seisme in aceeasi zona

Seismul s-a produs vineri, la ora 16.01, in nord-vestul judetului Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri, cele mai apropiate de epicentru fiind localitatile Nereju, Paltin si Valea Neagra, relateaza news.ro.

In aceeasi zona, joi, au avut loc patru cutremure, cu magnitudini cuprinse intre 3 si 4,1. Un seism cu magnitudine 3 s-a produs, joi, la ora 18.30, in apropiere de Nereju, la o adancime de 123 de kilometri.

Un alt cutremur, cu magnitudinea 3,9 a avut loc, joi, la ora 16.47, in judetul Vrancea, la o adancime de 114,4 kilometri, cele mai apropiate localitati de epicentru fiind Nereju, Sahastru si Spulber, potrivit site-ului Institutului National de Fizica a Pamantului.

De asemenea, un alt seism cu magnitudinea 3,8 s-a produs la ora 15.16, in nord-vestul judetului Vrancea, la granita cu judetul Buzau, la adancimea de 143,4 kilometri. Tot joi, la ora 6.23, in aceeasi zona, a avut loc un cutremur cu magnitudinea 4,1. Seismul s-a produs la o adancime de 143,2 kilometri.

De la inceputul anului a mai avut loc un cutremur in Vrancea, in 2 ianuarie, cu magnitudinea 2,6. Un altul, cu mgnitudine 3,1, s-a produs in judetul Buzau, in 3 ianuarie. Site-ul INFP consemneaza si un seism in judetul Teleorman, produs miercuri, 4 ianuarie, la ora 11.50, cu magnitudine 2,2.

Ultimul cutremur din anul 2016 s-a produs in 29 decembrie, in judetul Buzau, la o adancime de 114,2 kilometri si a avut magnitudinea 3,4 pe Richter.

In noaptea de 27 spre 28 decembrie, la ora 1.20, in zona seismica Vrancea s-a inregistrat un seism de 5,3 pe Richter, la o adancime de 98,9 kilometri, care s-a resimtit in mai multe orase, inclusiv Bucuresti. Ulterior, in aceeasi zi s-au mai produs alte doua cutremure, de 2,9, tot in zona Vrancea, si unul de 2,2, in judetul Dolj.

Un cutremur cu magnitudine 5,3 a avut loc si in 24 septembrie, la ora 2.11, resimtindu-se si in Bucuresti. Seismul s-a produs in zona Vrancea, la o adancime de 112,3 kilometri.