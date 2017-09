Cutremur in Mexic. Magnitudinea a fost revizuita la 8,1; primul tsunami a lovit coasta, cel putin 2 morti - VIDEO

Stire in curs de actualizare





Centrul de Alertă de Tsunami din Pacific a anuntat că valuri seismice ar putea afecta Mexicul, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras, Ecuador.

BREAKING: Strong earthquake shakes Mexico's capital; people flee buildings. — The Associated Press (@AP) September 8, 2017

Potrivit Institutului de Geologie American, epicentrul seismului a fost la 123 de kilometri sud-vest de oraşul Pijijiapan, la o adâncime de 33 de kilometri, însă s-a simţit puternic şi în capitala Mexicului, unde oamenii fug din clădiri.





CRONOLOGIA EVENIMENTELOR:





UPDATE 9:30 În Mexic au fost înregistrate primele tsunami, mari de 70 de centimetri.

Agua en costas de Chiapas se aleja ante alerta de tsunami tras #temblor. Vía @UnoNoticias pic.twitter.com/VXTVQiSuIB — Alerta Chiapas ⚡ (@AlertaChiapas) September 8, 2017

UPDATE 9:15 Potrivit Reuters, cel puţin doi oameni au murit în Chiapas.





JUST IN: #Earthquake kills at least two people in southern Mexican state of Chiapas - interior minister pic.twitter.com/dqOudTVGP8 — Reuters Top News (@Reuters) September 8, 2017

UPDATE 9:10 Institutul de Geologie American a revizuit magnitudinea seismului la 8,1, în timp ce Agenţia Mexicană de seismologie spune că magnitudinea a fost de 8,4.

UPDATE 9:00 ”Nu am mai vâzut niciodată, nicăieri pământul mişcându-se atăt de tare. La început am râs, dar când luminile s-austins nu am mai ştiut ce să fac. Aproape că am leşinat”, a spus Luis Carlos Briceno, arhitect, care este în vizită în Mexico City.

UPDATE 8:55 Cutremurul a avut mai multe replici, cea mai mare fiind de 5,7.

UPDATE 8:45 Potrivit Reuters, deocamdată nu au fost semnalate pagube materiale. Curentul electric s-a întrerupt în câteva zone.

Agenţia de Protecţie Civilă din Mexic a anunţat că acesta este cel mai puternic cutremur din 1985, când au murit aproximativ 5.000 de oameni.

UPDATE 8:30 Preşedintele mexican, Enrique Pena, a anunţat pe Twitter că a declanşat proceduri de urgenţă şi a întrumit comitetul Naţional de Urgenţă.

UPDATE 8:15 O utilizatoare Twitter a postat un video în care se vede cât de tare se clatină stâlpii de iluminat public.

OH MY GOD, MY MEXICO QUERIDO

pic.twitter.com/ysM3ebaTMT — ً (@kiwisbieber) September 8, 2017

UPDATE 8:00 Pe străzile din Mexico City a fost isterie generală, oamenii au ieşit în fugă din casă, în pijamale.





Personas con crisis nerviosas tras sentir fuerte sismo en Ciudad de México https://t.co/bETUOsCLte — CNN en Español (@CNNEE) September 8, 2017

Earthquake of magnitude eight strikes off the Pacific coast of Mexico, rattling buildings in the capital https://t.co/mjjm7yazXq — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 8, 2017

UPDATE 7:50 Pe reţelele sociale au apărut mai multe imagini cu mulţimea panicată.