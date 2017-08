Cutremur de 4.3 grade pe scara Richter, produs in judetul Vrancea a fost resimtit si in unele zone din Moldova

UPDATE 11:47 Potrivit seismologilor de la noi, cutremurul a fost resimtit, slab, in unele zone din Republica Moldova.

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca seismul s-a produs la ora 11:34:25 (ora Moldovei).

Seismul a avut o magnitudine de 4.3 pe scara Richter, la adancimea de 150 km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (35km), Covasna (39km), Târgu Secuiesc (50km), Întorsura Buzăului (52km), Slănic-Moldova (52km).

Pe 1 august, la amiaza, un cutremur de 4,6 grade pe Richter, produs in zona Vrancea s-a resimtit si la Chisinau. Ultima data, un cutremur de aceeasi intensitate a fost pe 26 iunie.





Pe parcurusul acestui an, 10 cutremure cu o magnitudine de 4 pe Richter, produse in zona seismica Vrancea au fost resimtite si la noi. Cel mai puternic, de 5 grade pe Riheter, a avut loc in luna februarie.

Stirea se actualizeaza.