Cutremur de 5,3 in Romania, resimtit puternic in Moldova si Bulgaria. Seismul s-a produs la o adancime de 97 de kilometri

Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Site-ul Institutului National pentru Fizica a Pamantului s-a blocat imediat dupa producerea miscarii telurice, din cauza unei probleme la server.

Seismul a fost resimtit inclusiv in Republica Moldova si Bulgaria.

Seismul s-a produs miercuri-noapte, la ora 1 si 20 de minute, la 137 de kilometri de Bucuresti. Desi intensitatea a fost de 5,4 si ora destul de tarzie, cei mai multi locuitori ai Capitalei au simtit cutremurul

Taximetrist: "S-a zguduit masina foarte rau. Dormeam la cutremur."

Un cetatean: "Eram afara. L-am simtit, dar nu ne-am speriat. Suntem deprinsi deja cu asa ceva."

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov au verificat mai multe zone, ca sa se asigure ca nu exista victime sau pagube materiale.

Cel mai important seism din acest an a avut loc pe 24 septembrie, tot in Vrancea, si a avut o magnitudine de 5,3 pe scara Richter si a fost resimtit puternic in Republica Moldova.

Cele mai mai puternice cutremure produse in Romania dupa Revolutie sunt cele inregistrate pe 30 si respectiv 31 mai 1990, cu magnitudini de 6,9 si respectiv 6,4.



Este sau nu pregatita Romania sa faca fata unui cutremur de proportiia ISU ne invata ce trebuie sa facem in caz de dezastru

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti - Ilfov a anuntat, miercuri noaptea, imediat dupa cutremurul resimtit in Bucuresti ca nu s-au inregistrat apeluri din partea populatiei.

Pompierii au lansat un indemn la calm, sfatuind oamenii sa se pregateasca pentru eventuale replici, dar sa nu isi paraseasca imediat locuintele.

"Nu fugiti pe scari si nu utilizati liftul", este, de asemenea, unul dintre sfaturile reprezentantilor ISU.

