Cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter, produs in judetul Buzau, resimtit si in Republica Moldova. Ce spun specialistii

UPDATE 13:56 Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca seismul a avut o magnitudine de 4.6 pe scara Richter, la adancimea de 96.6km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (21km), Covasna (46km), Întorsura Buzăului (51km), Mizil (51km), Buzău (53km).

UPDATE 13:40 Potrivit seful Centrului de Seismologie Experimentala al Institutului de Geologie si Seismologie al ASM, Ion Ilies, in Republica Moldova, in unele zone seismul a fost resimtit cu o intensitate de 2 grade, iar in alte zone - 3 grade pe scara Richter.

Potrivit INFP, cutremurul a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut o magnitudine de 4.4, la o adancime de 120 km.

Stirea se actualizeaza.