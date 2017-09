Cutremur, scurgeri de substante chimice, zeci de raniti si morti. Sunt simulari puse la cale in cadrul unui exercitiu international de amploare, organizat la Chisinau - VIDEO

Cutremur, scurgeri de substante chimice, cutremur, zeci de raniti si morti. Sunt simulari puse la cale in cadrul unui exercitiu international de amploare, organizat la Chisinau. Toate au fost in aceeasi zi pentru a vedea cat de bine sunt pregatiti specialistii din mai multe tari pentru a interveni impreuna in difirite cazuri extreme. La simulari au participat pompieri si salvatori din 27 de tari. Desi toti au vorbit limbi diferite, acestia spun ca s-au inteles datorita profesionalismului.