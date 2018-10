Cutremurul de 5,8 pe scara Richter, produs in zona Vrancea, a fost resimtit in toata tara noastra. Locuitorii din sudul tarii spun ca au tras o sperietura zdravana, cand casele au inceput sa se clatine - VIDEO

Locuitorii din sudul tarii spun ca au tras o sperietura zdravana noaptea trucuta, cand casele au inceput sa se clatine. Acest barbat locuieste la Cahul si spune ca aproape toti vecinii sai au iesit afara in timpul seismului.

In capitala, cel mai tare au resimtit cutremurul cei care locuiesc la etajele superioare. Unii insa au dormit bustean si au aflat abia azi dimineata despre seism.

"L-am simtit pentru ca locuiesc la etajul 16. Am simtit zguduitura puternica, patul se clatina.”

"O distractie in plus. Eu la etajul 11 locuiesc si ce? Eu nu pot sa merg si m-am lasat in voia sortii. M-am intors pe alta parte si m-am culcat."

"Eu am dormit, nu am simtit nimic."

Locuitorii blocului din sectorul Rascani unde acum cateva saptamani s-a produs deflagratia ce a distrus mai multe locuinte, au venit intr-un suflet astazi dimineata ca sa vada in ce stare sunt apartamentele lor.

Anatolie ALBECOV: "Am urcat sus, totul e ok."

Cutremurul cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter s-a produs noaptea, la ora 3 si 38 de minute in zona Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri, fiins resimtit si la noi. O camera de supraveghere de pe o strada din capitala a suprins momentul in care totul imprejur se clatina.

Ion ILIES, SEF CENTRUL MONITORIZARE, INSTITUTUL DE SEISMOLOGIE: "Cutremurul s-a simtit mai tare in partea de sud si centru a tarii. In Chisinau au fost 5 grade."

Potrivit seismologilor, doua ore mai tarziu, la aceeasi adancime s-a produs prima replica.

Ion ILIES, SEF CENTRUL MONITORIZARE, INSTITUTUL DE SEISMOLOGIE: "Peste doua ore si 10 minute a urmat o replica mult mai slaba de 3.2 care s-a produs in aceeasi locatie."

Specialistii sustin ca un cutremur cu o magnitudine de cel putin 7 grade, produs in Vrancea ar putea provoca pagube majore la noi in tara.

In caz de cutremur, specialistii ne recomanda sa nu ne panicam. Seismologii moldoveni spun ca in tara noastra nu exista un sistem de avertizare, care ne-ar putea comunica despre un eventual cutremur.

Cel mai puternic seism resimtit in Moldova s-a produs in 1977 in zona Vrancea si a avut o magnitudine de 7,2 de grade pe scara Richter.