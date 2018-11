CV-ul si averea declarata a candidatului propus la functia de guvernator al R. Moldova - Ziarul de Garda

Octavian Armasu, ministrul Finantelor, propus de Andrian Candu, presedintele Parlamentului la functia de Guverntor al Bancii Nationale a Moldovei, a ajuns in sistemul public in ianuarie 2016, fiind cooptat in Guvernul Filip, aceasta fiind prima functie publica din cariera. Pana la inceputul anului 2016, Armasu a activat in mediul privat, in special in cadrul companiei Südzucker Moldova, scrie ZdG.md.