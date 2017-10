Noile tehnologii ne fac mai vorbareti. Daca acum 10 ani moldovenii vorbeau in medie 10 minute pe zi, atunci in 2017 vorbim de 4 ori mai mult - VIDEO

Noile gadget-uri ne fac mai vorbareti. Daca acum 10 ani moldovenii vorbeau in medie 10 minute pe zi, atunci in 2017 vorbim 40 de minute pe zi, aproape de 4 ori mai mult. Explozia discutiilor se datoreaza utilizarii tehnologiilor moderne, care ofera posibilitatea convorbirilor gratuite cu persoanele dragi din orice colt al lumii. Economistii estimeaza ca in cativa ani telefonia fixa va deveni… istorie.