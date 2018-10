Daca ar candida pe circumscriptiile din Autonomia Gagauza, Igor Dodon ar avea toate sansele sa devina deputat. Sondaj Intellect Group - VIDEO

In ce politician aveti cea mai mare incredere?





Igor DODON – 84,1%

Renato USATII – 4,4%

Zinaida GRECEANII – 4,2%

Andrei NASTASE – 2,4%

Ilan SOR – 1,6%

Altii – 3,3%





900 de locuitori din Gagauzia au fost intrebati in ce politician au cea mai mare incredere. Astfel, in topul preferintelor se afla presedintele Igor Dodon, cu o cota de 84 de procente. Acesta este urmat, la o distanta covarsitoare de Renato Usatii, care se bucura de sustinerea a putin peste 4 la suta din persoanele chestionate. Pe locul trei in clasament se afla lidera PSRM, Zinaida Greceanii – cu un procentaj de 4 la suta. Andrei Nastase se claseaza mai jos cu 2 procente. Ilan Sor se afla la coada, avand sprijinul a 1,6 la suta din locuitorii autonomiei gagauze.





Compania care a realizat studiul spune ca intrebarea pusa oamenilor a fost una de tip deschis, fara sa li se fi insuflat variante de raspuns. Intrebati, pe cine dintre politicienii locali si-ar dori sa ii vada in legislativul de la Chisinau, doar 6 la suta din localnici mizeaza pe candidatura Irinei Vlah, actualul bascan al Gagauziei.





La capitolul incredere in partide, socialistii raman cu cea mai buna imagine in fata alegatorilor, urmati fiind de membrii Partidului lui Renato Usatii, apoi de comunisti, reprezentantii formatiunii lui Ilan Sor si democrati.

Spre ce vector ar trebui sa se orienteze Gagauzia?





Uniunea Vamala – 54,2%

Uniunea Europeana – 5,6%

Relatii egale cu toate tarile – 38,4%





Cat tine de politica externa, majoritatea oamenilor de acolo isi doresc aderarea la Uniunea Vamala. Mai bine de jumatate din respondenti au selectat aceasta optiune si doar 5 la suta pledeaza pentru integrarea in Uniunea Europeana. O cota de 38 la suta isi doreste ca Autonomia Gagauza sa aiba relatii egale cu toate statele.

Sondajul a fost realizat de Intellect Group in perioada 1-18 octombrie si cuprinde ambele circumscriptii din Gagauzia. In total au fost chestionate 900 de persoane, iar marja de eroare este de 4 procente. Firma care a colectat datele spune ca si-a asumat cheltuielile, fara sa precizeze suma. Aceasta a mentionat insa ca, pe piata, un chestionar de acest fel costa 9 euro.