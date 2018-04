Daca ati cumparat un produs alimentar de proasta calitate, expirat sau tinut in conditii precare aveti acum mai multe posibilitati de a va plange. ANSA a lansat un numar de viber pentru sesizari - VIDEO

Pentru consumatorii care au conexiune la internet,incepand cu ziua de astazi ANSA a pus la dispozitie un numar de viber- 067675544. Acesta este functional chiar de azi, spun reprezentantii agentiei. Aici veti putea trimite formularele in format electronic, iar drept dovada - fotografii sau chiar filmari cu produsul de care sunteti nemultumit.

“Iata, petitia a ajuns la colegii nostri, ea este preluata de inspectorii nostri din teritoriu. Aceasta petitie se inregistreaza in cancelarie cu un numar de inregistrare.”

In urmatoarele zile, responsabilii de la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor vor incepe sa instaleze si boxe speciale pentru petitii. Cutiile vor fi amplasate in cele mai mari magazine din capitala, dar si din alte localitati. Fiecare boxa va avea un buzunar in care se vor afla formularele - nu trebuie decat sa luati unul, sa-l completati si sa-l aruncati in urna care va fi incuiata si sigilata pana in momentul in care un reprezentat ANSA o va deschide si va lua de acolo toate plangerile.

“Utilizatorul are posibilitatea de a o scoate o indeplini si de a pune in urna de petitionare.”

Gheorge GABERI, DIRECTOR ANSA: “Inspectorii nostri teritorili vor colecta de acolo petitiile, vor fi examinate si vor fi luate masuri prevazute de legislatiile.”

Inspectorii de la ANSA promit sa vina cu un raspuns catre consumator timp de 30 de zile. In cazul unor situatii complicate, acest termen se prelungeste cu inca 15 zile. Insa doar petitile formulate corect vor fi examinate, avertizeaza responsabilii de la ANSA.

Sergiu SIRGI, SEF DIRECTIA SUPRAVEGHERE COMERT: “Sa fie insotit de cec, sa raspunda la toate intrebarile, sa fie indicata informatia.”

Fiecare a doua persoana intalnita in strada spune ca i s-a intamplat nu o singura data sa cumpere produse necalitative din magazine.

“In centrul orasului am cumprat un hamburgher si era cu unghii nu stiu, de soarece sau de gaina.”

“Salamul nu era proaspat, cu mucegai si l-am intors. De multe ori in magazine se vand fructe stricate, impreuna cu cele bune.”

"A fost o scrumbie. Si cum arata, nu prea bine in interior. Nu m-am adresat deja era tarziu.”

Totusi, oamenii spun ca nu s-au adresat niciodata celor de la ANSA, chiar daca au cumparat produse necalitative. Altii spun ca nu prea au incredere in agentie, pentru ca atunci cand au apelat la ea, nu au fost ajutati.

“Au zis ca ma ajuta, ne urma au dat refuz spunand ca nu au nimic de facut.”

“Nu s-a ajuns de obicei ma uit foarte atent pe ambalaj.”

“Probabil daca exista ar trebui sa fie oricare incredere ca sunt in institutie.”

De la inceptul anului, peste 300 de consumatori au depus petitii la Agentia pentru Siguranta Alimentelor, in care s-au plans de calitatea proasta a produselor alimentare. Dupa ce au fost examinate plangerile, 208 agenti comerciali au fost avertizati, iar 168 s-au ales cu amenzi.

Gheorghe GABERI, DIRECTOR ANSA: “Termen de valabilitate expirat, nerespectarea normelor de igiena. Diferenta de preturi. ”

Totodata, petitile pot fi trimise si prin posta, pe adresa de email a agentiei sau la linia verde a consumatorului -080080033.