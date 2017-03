Daca ati fi mireasa, v-ati casatori intr-o rochie neagra? O tanara a decis ca da. Fata si-a gasit rochia visurilor la targul de nunti. Ce puteti vedea acolo - VIDEO

Desi nu au stabilit inca data nuntii, Evghenii si Ecaterina si-au ales astazi tinutele. Mireasa va purta o rochie neagra, iar mirele -un costum crem.

“Vrem socăm publicul. Eu voi fi lebăda neagră.”

”Să fim diferiţi. Părinţii nu ne vor întelege, dar ce să faci, trebuie să se resemneze”.

De altfel, rochia de mireasa neagra, unica la expozitie, le-a facut din ochi multor tinere.

”Miresele vor sa fie deosebite. Rochia costa 900 de euro. A fost creata in Republica Moldova”.

Se schimba si serviciile foto. In acest an a fost expusa – ”Oglinda Magica”.

”Trebuie sa o atingeti pana ca cand se vor face trei poze. Oglinda le spune siguri ce trebuie sa faca. Invitatii sot semna poza. In 14 secunde fografia e gata”.

Pentru doua ore, timp in care veti inchiria Oglinda magica, va trebui sa platiti 300 de euro.

”Pozele nelimitate in acest timp.”

Nuntile in aer liber devin tot mai populare, spun organizatorii de evenimente.

In ceea ce priveste decoratiunile si aranjamentele florale pentru nunta - aveti de unde alege. In premiera, au fost expuse elemte de décor de peste Prut.

Simona COSTE, DECORATOR ROMAN: ”Pe roz, pe alb si transparent sunt cele mai vandute. Sunt multfunctionale, le puteti folisi in doua moduri”.

”E începutul lui iunie, înfloresc bujorii înseamnă că va fi decorată cu bujori, în nuanţe roz”.

Unii au incercat sa impresioneze prin stand-uri originale.

”Mă simt minunat, stau aşa de mai bine de două ore.”

Viitorii miri pot gasi si masini cu care sa fie plimbati in ziua nuntii. Pot lua in chirie automobile de epoca, dar si decapotabile. Cei mai pretentiosi pot veni in fata altarului cu acest Jaguar, care are mai bine de 37 de ani.

”Pentru o zi, va trebui să achitaţi de la 300 de euro”.

Expozitia dedicata nuntilor va dura 4 zile.