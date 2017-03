Daca ati obosit de taxi obisnuit - acum aveti o alta optiune. Cum puteti calatori cu un taxi pe 2 roti in orice destinatie si care sunt beneficiile unui astfel de serviciu: Il puteti comanda pe facebook - VIDEO

"-La Ciocana? -De unde pornim? -Din sectorul Botanica? -Mergem!"

Daca va grabiti la munca sau la o intalnire importanta si vreti sa scapati de traficul infernal din orele de varf sau pur si simplu ati obosit de taxi obisnuit, atunci sa stiti ca aveti o alta optiune.

Eva CLEMEINOVA, ORGANIZATOR: “În alte oraşe mari din lume, deja există acest serviciu. Aşa că, am decis să realizăm această idee şi la noi. Vrem să dezvoltăm turismul moto în ţara noastră. Vrem să invităm străini sau localnici în locuri culturale sau istorice. Vrem să desfăşurăm această excursie in condiţii mai extreme, nu pe 4 roţi. “

In total, sunt 20 de motociclisti care pot oferi asemenea servicii. Printre ei, fratii Bolotnov, care sunt pasionati de motociclete de ani buni. Spun ca inainte de a incepe calatoria, le ofera pasagerilor cateva instructiuni.

"În primul rând, trebuie să asculte de şofer. În al doilea rând, trebuie să ţină mâinile în felul următor, pentru ca la frânare pasagerul să nu împingă şoferul înainte."

Totodata, sa stiti ca nu veti putea sa chemati mototaxi, daca ati consumat alcool.

"Pasagerii care sunt doar până la 100 de kilograme. Totodată, motocicleta va merge foarte încet. Şi picioarele să nu le desfaceţi tare, că o să vă sufle vântul ca pe o pânză."

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “Pasagerii vor ajunge la destinatie nu doar rapid, dar in siguranta, afirma soferii. In afara de casca fiecare pasager va primi echipament de protectie pentru coate si genunchi."

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “Din sectorul Buiucani pana in Centru am ajuns in 15 minute. Acelasi drum cu masina l-am facut in 25 de minute. In urma unui calcul simplu, ne dam seama ca am economisit 10 minute."

Veti economisi timp si veti avea parte de o doza buna de andrenalina. Motociclistii spun ca nu au stabilit o taxa fixa.

Eva CLEMEINOVA, ORGANIZATOR: “Nu se plăteşte pentru kilometraj. Pasagerii doar aduc o contribuţie pentru asociaţia obştească pentru cultura motocilismului. De cele mai multe ori, este o sumă convenită între şofer şi pasager.“

Pasagerii pot comanda mototaxi si online, pe facebook. Fiind un serviciu de sezon, acesta a fost lansat acum cateva zile si va dura pana la sfarsit de toamna.